Oasport.it - Quanti punti deve difendere Jasmine Paolini nelle prossime settimane? Le cambiali e l’infortunio

ha perso contro la statunitense Sofia Kenin per 6-4, 6-0 agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai, fortemente condizionata dalrimediato in apertura del secondo set. Dopo aver perso il primo parziale, infatti, la tennista italiana ha impuntato malamente il piede destro in occasione di uno spostamento e si è fatta male alla caviglia. La toscana si è accasciata a terra e ha urlato, è stata medicata ed è tornata in campo con una fasciatura, ma non riuscendo più nei fatti a contrastare l’avversaria.L’auspicio è che non si tratti di un grave problema fisico e che la 29enne possa recuperare la propria condizione in breve tempo, ma intanto l’eliminazione così precoce sul cemento emiratino fa perdere ben 880in classifica (la nostra portacolori alzò al cielo il trofeo dodici mesi fa) e la fa scivolare al sesto posto virtuale nel ranking WTA (4.