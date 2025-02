Lettera43.it - Quanti dipendenti ha Microsoft nel mondo?

A quasi 50 anni dalla sua fondazione, avvenuta nell’aprile del 1975,conta un organico globale di 228 mila, distribuiti tra gli Stati Uniti e le numerose sedi internazionali. Un dato che conferma il costante incremento degli ultimi anni, confermando la costante espansione del colosso di Redmond.Evoluzione del numero dinel tempoLogo(Imagoeconomica).LOGOhanel?L’azienda ha visto una crescita significativa della propria forza lavoro dopo la pandemia di Covid. Nel 2021 contava 181 mila, per poi raggiungere i 22 mila nel 2022, con un aumento del 22,1 per cento. Nel 2023 il numero disi è mantenuto stabile, mentre nel 2024 si è registrata una crescita del 3,17 per cento, portando il totale a 228 mila.