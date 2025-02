Quante posizioni scala Berrettini nel ranking dopo la vittoria su Djokovic | superato Arnaldi

Leggi su Sportface.it

Primain carriera per Matteocontro Novakquattro sconfitte in quattro incontri (Atp Finals 2019, Roland Garros 2021, Wimbledon 2021, Us Open 2021), l’azzurro si è imposto in due set con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Decisivo il tie-break del primo set, che ha permesso al tennista romano di giocare a braccio più sciolto nel secondo parziale. Ottime percentuali al servizio, soprattutto sulla prima (84% di punti vinti), e accesso al secondo turno ampiamente meritato. Sarà nuovamente sfida con Tallon Griekspoor, che a Rotterdam aveva l’aveva spuntata al tie-break del terzo set (6-3 6-7 7-6). Una, quella di ieri, molto importante in otticaAtp.nella classifica live supera Pedro Martinez (35), Lorenzo Sonego (34), Michelsen (33) e(32) e al momento occupa la 31ª posizione con 1470 punti.