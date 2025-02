Justcalcio.com - “Quando sono venuto a Madrid, ho pensato di essere Messi e Cristiano in un solo corpo – ero un punk, un nessuno”: la star del Real Madrid si riflette brutalmente sul suo io più giovane

Notizia fresca giunta in redazione:Una stella delhariflettuto su come si è percepito come un giocatore più, dove pensava diLionelRonaldo che si è imbattuto in uno.Ilè in grado di firmare le più grandidel calcio mondiale per enormi quantità di denaro, che spesso viene fornito con il sottoprodotto degli ego gonfiati, anche nei giovani giocatori.Per Federico Valverde – classificato al n. 3 in QuattrofourtwoLa lista dei migliori centrocampisti centrali del mondo in questo momento-firmare per Los Blancos come diciassettenne nel 2016 ha visto la sua fiducia aumentare esponenzialmente. L’Uruguayan aveva giocato13 partite in totale per il suo lato d’infanzia Penarol, ma si trasferì alo fece credere erroneamente nella sua stessa importanza di sé.