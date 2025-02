Quotidiano.net - Quando la famiglia è d’elezione: con Scarpetta e Caiazzo la speranza tra le lacrime

Roma, 19 febbraio 2025 – «Abbiamo una chat. L'abbiamo chiamata 'Storia di una carrettella'». Vanessa Scalera svela divertita un piccolo retroscena che riguarda lei e i suoi co-protagonisti in «Storia della mia», serie in sei episodi diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar dal 19 febbraio su Netflix. «Carrettella» nel gergo teatrale sono le frasi che un attore improvvisa aggiungendole per strappare l'applauso del pubblico. «Con Cristiana (Dell'Anna, ndr) e Antonio (Gargiulo, ndr) era impossibile chiamare il ciak, continuavano ad aggiungere battute!», spiega Scalera che nella serie interpreta Lucia, la madre di Fausto (Eduardo). Un giovane uomo, padre di due figli, arrivato alla fine della sua vita a causa di un tumore. «Per quanto riguarda la malattia mi sono informato, l’ho sentita vicina perché mio padre (Mario, ndr) ha avuto quasi lo stesso male», confida l'attore.