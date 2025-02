Ilrestodelcarlino.it - Quadreria Cesarini: fine lavori in un anno

Iniziati il 7 gennaio scorso, alla- Casa-Museostproseguendo iper il restauro e il risanamento conservativo dell’edificio, uno dei gioielli della città. L’intervento, che riguarda principalmente la copertura e le facciate, ha subìto un aggiornamento del quadro economico, con una spesa complessiva che è passata da 370 mila a 440mila euro, questo a seguito del rincaro di prezzi e costi. Il progetto, finanziato in parte con fondi comunali e in parte con i canoni derivanti al Comune dalle dighe del Furlo e di San Lazzaro, prevede una suddivisione delle risorse come segue: 70 mila euro derivano dall’avanzo di amministrazione, 98 mila e rotti da fondi vincolati, 20.935 da compartecipazioni private e quel che resta da finanziamenti straordinari. Le compartecipazioni dei privati dipendono dal fatto che una parte del tetto è appunto proprietà di un privato, sicché quest’ultimo rimborserà il Comune di circa 20 mila euro.