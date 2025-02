Secoloditalia.it - Putin tratta e bombarda: pioggia di droni russi su Odessa, 500 case al buio. L’ira di Zelensky

Cinquecento, quattordici scuole e tredici asili sono rimasti senza corrente nella città portuale di, nel sud-ovest dell’Ucraina, dopo un massiccio attacco deidurante la notte. L’offensiva è avvenuta durante la notte e ha ferito diciannove persone, tra cui anche un bambino. il governatore Oleh Kiper ha reso noto che durante l’incursione sono stati danneggiati una clinica pediatrica, un asilo, grattacieli e alcune automobili. “A seguito di un massiccio attacco nemico su un’area densamente popolata della città, in gran parte dei quartieri residenziali mancano elettricità, acqua e riscaldamento“, ha scritto su Telegram il sindaco diGennadiy Trukhanov, aggiungendo che almeno una persona è stata ricoverata in ospedale.Secondo Rai news, gli incendi si sono verificati in diverse parti della città mentre la maggior parte dei, arrivati dal Mar nero, sono stati abbattuti.