Putin e l' Ucraina niente in contrario | il colpo mortale all' Unione europea

La Russia ha fatto sapere che non ha nulla inche l'entri a far parte dell'. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che è un suo «diritto sovrano», ma che tale prerogativa non si applica alle alleanze militari, cioè alla Nato. «Stiamo parlando di processi di integrazione economica. Qui, ovviamente, nessuno può dettare nulla a un altro Paese, e noi non lo faremo», ha aggiunto, «ma la nostra posizione su questioni relative a sicurezza, difesa e alleanze militari è completamente diversa». La dichiarazione, per quanto possa sembrare uno sforzo di buona volontà da parte di Mosca, non è affatto una buona notizia per Kiev e soprattutto non lo è per l', perché ne certifica l'inconsistenza. A cosa può importare infatti alla Russia che Kiev entri in un'alleanza che conta sempre meno politicamente e militarmente, in crisi anche economicamente, costretta ad andare a rimorchio di Washington e nel caso, a seconda del presidente in carica, da Washington stessa essere accantonata, come puntualmente sta accadendo in queste ore?peraltro sa benissimo che sebbene nel giugno dello scorso anno Bruxelles abbia formalmente avviato i negoziati di adesione, il processo per Kiev potrebbe rivelarsi lungo e tutt'altro che scontato.