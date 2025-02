Oasport.it - Puppo: “Sinner era il pollo perfetto per la WADA. Temo che al rientro un contraccolpo possa esserci”

Leggi su Oasport.it

Nel consueto appuntamento settimanale sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania, condotto da Dario, il giornalista di Eurosport ha commentato l’accordo raggiunto da Jannikcon la, l’Agenzia mondiale antidoping, per il caso Clostebol, per il quale il numero 1 ATP è stato squalificato per tre mesi, potendo tornare ad allenarsi soltanto a metà aprile, per poi giocare a partire dagli Internazionali d’Italia di Roma.La ricostruzione dei fatti: “Secondo me è andata così, non mi interessa di quello che mi dicono, chi non sa chi è Sandro Donati non mi deve spiegare come funziona la vita, io ho un’idea, me la sono fatta, felice di cambiare quello che dico rispetto a nuovi fatti: per me è stato un qualcosa di lampo, perché sennò non ha senso, perché sennò si mette in discussione la buona fede di, che è quello che mi preoccupa più di tutto, perché, ok, c’è la parte degli avvocati che deve fare il suo percorso, ma io mi chiedo,come vivrà la questione quando tornerà in campo?“.