Lapresse.it - Psv-Juventus oggi in Champions: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Leggi su Lapresse.it

Giorno decisivo per la, la cui stagione passa molto per la sfida di stasera inLeague contro il Psv, match valido per il ritorno dei playoff. Calcio d’inizio previsto per le 21.00 al Philips Stadion di Eindhoven. Si riparte dal 2-1 dell’andata in favore dei bianconeri.in tvLa partita tra PSV Eindhoven everrà trasmessa in esclusiva per i soli abbonati da Amazon Prime Video. Telecronaca affidata come di consueto a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.ProbabiliKelly potrebbe partire dal primo minuto come terzino sinistro, dopo la poco convincente prestazione di Savona contro l’Inter. Un cambio anche a centrocampo,Locatelli dovrebbe sostituire Thuram. Cambiaso tra i convocati, mentre sarà ancora assente Douglas Luiz. In attacco pienamente confermato Kolo Muani, con Vlahovic che partirà ancora una volta dalla panchina.