Psv-Juventus, Kelly titolare in difesa. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Eindhoven, 19 febbraio 2025 – E' giunta l'ora della verità per la, che in Olanda si gioca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Al Philips Stadion di Eindhoven va in scena la gara di ritorno valida per lo spareggio fra Psv e Vecchia Signora. Nel match d'andata sono stati i bianconeri ad avere la meglio per 2-1, grazie alle reti di McKennie e Mbangula, inframezzate da quella di Perisic. Grazie a questa vittoria, i piemontesi si presenteranno al calcio d'avvio del secondo round con due risultati su tre: in caso di successo o di pareggio, i piemontesi avanzerebbero al turno successivo. Se invecesse arrivare un'affermazione dei padroni di casa, fosse con il minimo scarto porterebbe la gara ai supplementari, mentre in caso di divario superiore allora a passare agli ottavi sarebbero gli olandesi.