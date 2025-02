Juventusnews24.com - PSV Juve, ritorno importante tra i titolari per un big: Thiago Motta lo ripropone dal 1?!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSVha deciso di rispolverare il giocatore dal 1?: il big bianconero torna a essere un titolare nello scacchierentinoSe per Khéphren Thuram, Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz si prospetta una panchina, PSVcostituisce una grande opportunità di riscatto per un altro giocatoredella Vecchia Signora. La sfida del Philips Stadion, che vale per i playoff didi Champions League, rappresenta l’occasione del rilancio per Manuel Locatelli. Il giocatore torna a guidare ladal 1? con la fascia di capitano al braccio.Leggi suntusnews24.com