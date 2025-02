Calciomercato.it - PSV-Juve, nuovo infortunio: botta e risposta Cambiaso-Motta

Poblema fisico per un titolarissimo della squadra bianconera al decimo del primo tempo della gara valevole per il ritorno degli spareggi ChampionsPer laè cominciata male la sfida in casa del PSV valevole per il ritorno degli spareggi Champions. Poco dopo il decimo minuto Thiagoha perso permuscolare Renato Veiga, finito a terra dopo un intervento difensivo. Il centrale ex Chelsea ha chiesto subito il cambio, si teme uno stiramento.PSV-inizia male:non entra subito, la reazione di(LaPresse) – Calciomercato.it‘Siparietto’ traha scelto subitocome sostituto di Veiga. Il jolly bianconero ha però chiesto al tecnico alcuni minuti per scaldarsi, ma il tecnico italo-brasiliano gli ha risposto che sarebbe dovuto entrare immediatamente, o comunque più in fretta possibile per non lasciare la squadra in dieci.