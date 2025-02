Juventusnews24.com - Psv Juve LIVE: le formazioni ufficiali del match, bianconeri arrivati allo stadio

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco BaridonPsv: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del, valido per il ritorno del playoff di Champions League 2024/25Lantus, dopo la vittoria contro l’Inter, torna sul palcoscenico della Champions League per il ritorno del playoff di Champions League contro il Psv. Si ripartirà dal 2-1 maturato una settimana fa all’Allianz Stadium, con iche si giocheranno la qualificazione con due risultati su tre.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAPsv0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 21Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLEPsv0-0: risultato e tabellinoPSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Veerman, Saibari, Schouten; Perisic, De Jong, Lang. All. Bosz A disp.