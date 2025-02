Juventusnews24.com - Psv Juve: la vittoria per sfatare questo striscia di risultati. C’è una statistica da infrangere per i bianconeri, cosa può succedere

La Juve ha un obbligo in vista di questa sera: deve vincere non solo per mantenere il vantaggio acquisito nella sfida d'andata dei playoff di Champions League contro il PSV, ma deve fare risultato per smentire una statistica. Ecco quale

DATO – «La Juventus ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte in Champions League, le ultime due delle quali per 0-0 (contro Aston Villa e Club Brugge). L'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di pareggi consecutivi fuori casa nella competizione è stata tra settembre 1998 e ottobre 2000 (7)».