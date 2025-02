Juventusnews24.com - PSV Juve, la qualificazione agli ottavi è un obiettivo: il precedente ben augurante che fa sperare

di RedazionentusNews24PSV, l’accessoè possibile grazie a una statistica benper la Vecchia Signora: ecco quale Quando lavince un confronto ad eliminazione diretta nel suo primo round, è difficile che poi non centri l’. A ricordarlo è lo stesso club bianconero attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco la statistica vincente, che rammenta solo unnegativo in Champions League.«Lantus ha sempre superato il turno nelle ultime 20 doppie sfide nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto la partita d’andata, incluse tutte e 11 le volte in Champions League (dal 1992). La sua ultima sconfitta è stata contro i Rangers nel 1978-79 (vittoria 1-0 in casa e sconfitta 0-2 in trasferta).