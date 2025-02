Juventusnews24.com - Psv Juve insieme a Juventusnews24. Sconto per cena e puntata in diretta con noi: come, dove e tutti i dettagli per partecipare

di RedazionentusNews24Psvntusnews24.perincon noi:peralla serata di Champions LeagueTifi, sei di Torino e dintorni e vuoi goderti una serataa noi dintusnews24? Sei nel posto giusto allora. Mercoledì 19 febbraio prenota il tuo tavolo al Ristorante Mirò in Strada Settimo 154 a Torino (Qui: https://www.ristorantemirotorino.it/). Guardaa noi il ritorno dei playoff di Champions League con il PSV e partecipa allalive di “Ma che partita hai visto?”mente nel locale! Inoltre, mostrando la nostra app all’ingresso nel locale, potraire con il 20% di! Scarica qui l’app dintusnews24 Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso dantusnews24 (@ntusnews24com)Che cos’è “Ma che partita hai visto”? È il format dintusnews24 che va in onda dopo OGNI partita dellantus, in casa e in trasferta, e che vi tiene compagnia per un’ora nell’immediato post-gara.