Juventusnews24.com - PSV Juve, i tifosi bianconeri si fanno sentire: cori prima dell’ingresso al Philips Stadion – VIDEO

di RedazionentusNews24PSV, isiall’esterno dello stadio della formazione olandese –Si infiamma l’atmosfera all’esterno dello stadiodi PSV, il match di Champions League valido per il ritorno dei playoff.deiche sialntini on fire in Eindhoven ?#PSVpic.twitter.com/Y23HuzPGpq— ????????? ? (@GJust) February 19, 2025QUOTE PSV– La vittoria con l’Inter e la recente di serie di risultati positivi ha dato grande entusiasmo allantus di Thiago Motta, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff di Champions League dopo il 2-1 in favore deimaturato allo Stadium.