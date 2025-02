Juventusnews24.com - PSV Juve, gli olandesi sono imbattibili quando giocano in casa! Non perdono da agosto: questi dati sono devastanti

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV, gliun fortinoin: tutti i numeri in vista del match di Champions Leaguenumeri clamorosi quelli del PSV in: seppur glinon stiano vivendo un grande momento, inquasiin questa stagione. È infatti dallo scorso 4che nonuna partita (in quel caso contro il Feyenoord ai rigori).I prossimi avversari dellain 19 partitelinghe hanno ottenute 16 vittorie, 3 pareggi e segnato ben 65 gol. I bianconeri, seppur con il vantaggio dell’andata,avvisati.Leggi suntusnews24.com