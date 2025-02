Juventusnews24.com - PSV Juve, bianconeri in vantaggio dopo l’andata. I precedenti nelle sfide ad eliminazione diretta fanno ben sperare: il dato

di RedazionentusNews24PSVine bilancioadin Champions LeagueLantus ha sempre superato il turnoultime 20 doppienella fase adi Coppa dei Campioni/Champions Leagueaver vinto la partita d’andata, incluse tutte e 11 le volte in Champions League (dal 1992). La sua ultima sconfitta è stata contro i Rangers nel 1978-79 (vittoria 1-0 in casa e sconfitta 0-2 in trasferta).QUOTE PSV– La vittoria con l’Inter e la recente di serie di risultati positivi hagrande entusiasmo allantus di Thiago Motta, ora attesa dalla partita più importante della stagione. In Olanda si gioca il ritorno della gara dei playoff di Champions Leagueil 2-1 in favore deimaturato allo Stadium.