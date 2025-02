Juventusnews24.com - Psv Juve, ballottaggio sulla fascia destra: in due si giocano il posto da titolare. Le ultimissime verso la sfida di stasera

Psv Juve: in due si giocano il posto da titolare sulla fascia destra. Le ultimissime verso la sfida in programma questa sera

Manca sempre meno alla sfida in programma al Philips Stadion di Eindhoven tra Psv e Juventus, gara valevole per il ritorno del playoff di Champions League e che mette in palio un biglietto per gli ottavi di finale.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle prossime ore Thiago Motta scioglierà uno dei pochissimi dubbi rimasti per questa partita. Uno tra Conceicao e Mbangula giocherà e l'altro partirà dalla panchina, con il portoghese al momento in netto vantaggio.