Psv Juve 0-0 LIVE | inizia la ripresa!

di Andrea BargionePsv: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il ritorno del playoff di Champions League 2024/25Lantus, dopo la vittoria contro l’Inter, torna sul palcoscenico della Champions League per il ritorno del playoff di Champions League contro il Psv. Si ripartirà dal 2-1 maturato una settimana fa all’Allianz Stadium, con i bianconeri che si giocheranno la qualificazione con due risultati su tre.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAPsv0-0: sintesi e moviolaIL MATCH!1? RITMI ALTI – Il matchsubito con ritmi molto alti, già una bella azione per parte.2? GATTI SPAZZA – Azione in avanti del PSV con Mario Junior che spinge: prima Gatti e poi Locatelli spazzano in corner.4? DIFESA ATTENTA – Partenza forte dei biancorossi in avanti, ma la difesa bianconera è attenta e libera ancora grazie a Gatti.