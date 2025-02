Oasport.it - Prosegue la cavalcata di Matteo Berrettini! Rivincita servita su Griekspoor e pass per i quarti a Doha!

continua a lanciare segnali positivi in quel di. Battuto dopo quasi due ore e mezza di lotta, nell’ATP 500 qatariota, l’olandese Tallonper 7-6(4) 6-7(6) 6-4 in quella che diventa ladi Rotterdam, e adesso arrivano idi finale. Per il romano ci sarà il britannico Jack Draper, con cui ha perso la finale di Stoccarda lo scorso anno sull’erba: è l’unico precedente.Subitosi trova coinvolto in un game lottato, nel quale arriva anche una palla break con una bella risposta di dritto, ma questa se ne va con un dritto che rimane a metà rete. Successivamente il ritmo è fondamentalmente scandito da pochi colpi ogni volta, quando non uno solo, e per rivedere qualcosa di simile a un game lottato si deve attendere il 5-5, anche se quinon concede chance.