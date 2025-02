Ilveggente.it - Pronostico Real Madrid-Manchester City: assenze pesanti e gol puntuali

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Dopo lo spettacolo della partita di andata finita 3-2 in rimonta per ilanche la sfida di ritorno del Santiago Bernabeu si preannuncia pirotecnica. Non dovrebbero mancare gol, tiri in porta, cartellini e chissà calci di rigore. Oltre alla grande forza offensiva delle due squadre guidate in attacco da Mbappé e Haaland ci sono anche le evidenti crepe difensive mostrate dalle due squadre nel corso di questa stagione, colpenalizzato anche dalle, ultima quella di Rudiger.e gol(LaPresse) – IlVeggente.