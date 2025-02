Sport.quotidiano.net - Promozione. Lo Young Santarcangelo esonera mister Bianchi

Nadirnon è più l’allenatore dello. Ieri l’esonero del tecnico che lascia i gialloblù insieme al suo secondo Matteo Piraccini. "Ringraziamo – scrivono dal club clementino – entrambi per la professionalità, l’impegno e la dedizione dimostrati durante il loro percorso con noi, augurando loro le migliori fortune per il futuro". Evidentemente i tre punti, frutto di altrettanti pareggi conquistati negli ultimi 270 minuti hanno fatto scricchiolare qualcosa in casa. Anche se la vetta, classifica alla mano, sembra ancora a portata di mano quando mancano nove gare al termine della stagione e la capolista Misano è staccata di sei lunghezze. Ora il club clementino è a caccia del sostituto di. "Il nominativo del nuovo allenatore – annunciano – verrà comunicato nelle prossime ore".