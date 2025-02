Sport.quotidiano.net - Promozione femminile. Atletico, successo amaro: Galcianese battuta, ma Orsi ko

Unquello per l’Lucca che, nel campionato di, batte la, ma perde per un infortunio a un ginocchioche si sottoporrà nei prossimi giorni ad esami specifici per sapere l’entità del danno. Tornando alla gara, che si è giocata con buoni ritmi, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, sono partite meglio le ospiti che, con una buona dose di determinazione, riescono a dare del filo da torcere alle rossonere. Lapassa in vantaggio al 40’, con un tiro verso la porta che, però, viene sfortunatamente deviato in porta dal difensore Cadoni che spiazza il portiere e realizza, così, il più classico degli autogol. Si va al riposo con le ragazze di Cordeschi, sotto di una rete e con un tempo davanti per provare a recuperare.