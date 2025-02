.com - Promozione / Barbara Monserra – Fermignanese non omologata

VALLESINA, 19 febbraio 2025 – Il Giudice Sportivo non ha omologato il risultato del campo, 1-2, della gara di sabato scorso tra Barbara e Fermignanese. Il motivo è legato al ricorso presentato dal Barbara che avrebbe giudicato non corretto il comportamento dell'arbitro che, a loro modo di vedere, avrebbe fischiato prima che la palla dello 0-1 fosse terminata alle spalle del portiere locale Pigliapoco. Un fischio anticipato che verrebbe giudicato dalla parte lesa come 'ingannevole' per i giocatori in campo. Sta di fatto, ad onor di cronaca, che i giocatori del Barbara, appena subita la rete, hanno protestato nei confronti dell'arbitro.