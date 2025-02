Serieanews.com - Promesse vane, Frattesi in estate lascia l’Inter: due scambi in ballo

Davideha sfiorato l’addio ala gennaio ma inpotrebbe concretizzarsi la cessione: ci sono due big italiane su di lui per impostare unoin: duein(Foto: Ansa) – serieanews.comDavide, una storia che rischia di interrompersi prima del previsto. Eppure, solo un anno fa sembrava il matrimonio perfetto: un centrocampista dinamico, con il DNA giusto per il gioco di Simone Inzaghi e l’entusiasmo di chi voleva finalmente imporsi in una grande squadra. Ma qualcosa non ha funzionato.A gennaio, il nome diera finito fra i possibili partenti, visto che la sua situazione nelnon era quella che si aspettava.esse nei suoi confronti non mancava, soprattutto dall’estero, ma le richieste economiche nerazzurre hanno spento sul nascere qualsiasi possibilità di addio anticipato.