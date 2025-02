Amica.it - Profumi per capelli: guida all’uso

Non soltanto profumazioni, ma veri e propri trattamenti di bellezza per la chioma. Ipernegli ultimi tempi stanno guadagnando sempre più successo, complice la loro doppia utilità: da un lato sprigionare effluvi più o meno intensi a ogni movimento della testa, dall’altro nutrire e lucidare le ciocche facendole apparire al meglio.Cosa sono iperpersono formulati in modo diverso rispetto alle classiche fragranze per il corpo, e sono meno aggressivi per evitare di rovinare il capello con alcol e altre sostanze. Più leggeri, sono pensati appositamente per essere spruzzati sulla chioma e rilasciare una delicata fragranza regalando anche benefici extra in termini di nutrimento, rafforzamento e styling. GUARDA LE FOTOper, gli imperdibili: floreali, esotici e fruttati Questi prodotti si dividono solitamente in veri e proprie le cosiddette “hair mist”, spray profumati più delicati rispetto al vero e proprio profumo, che anche a livello di budget richiedono un investimento minore.