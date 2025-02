Ilrestodelcarlino.it - Professori in rivolta al Serpieri: "Meno iscritti, caos su bilanci e gite. Ma la preside ci nega il confronto"

Iscrizioni in picchiata. Progetti fermi.scolastiche nel limbo. Persino ilo dell’istituto scolastico non è passato nel consiglio di istituto ed ora si attende il commissario nominato dalla Regione. L’aria si fa sempre più pesante al liceodi Viserba, che torna a far parlare di sé con la maggioranza deiche esce allo scoperto per lamentare il mancatoe i metodi della, Francesca Tornatore. "Vogliamo rompere il silenzio" dicono in una lettera aperta loro, circa 80 degli oltre 120del. "Apprendiamo con grande preoccupazione che anche quest’anno le iscrizioni sono calate, e sembra che il prossimo anno potrebbero esserci tre prime inrispetto a quest’anno, nonostante il successo degli open day, molto frequentati e apprezzati.