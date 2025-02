Vanityfair.it - Processo alla minigonna: la moda raccontata da Oriana Fallaci

Leggi su Vanityfair.it

In libreria in occasione della nuova serie tv Miss Fci, il volume dal titoloraccoglie una manciata di articoli scritti danegli anni Cinquanta, faccia a faccia con i grandi nomi dellacome pretesto per rileggere il mondo