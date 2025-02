Problemi al cuore tifosi in ansia per Eriksen cosa è successo

Leggi su Sportface.it

L’annuncio che mette in apprensione non solo i sostenitori del Manchester United, dove il danese ex Inter gioca dall’estate 2022escluso dalla partita per un nuovo problema al. L’annuncio agita idel Manchester United, come tutti gli appassionati di questo sport quasi quattro anni dopo il malore del danese a Euro 2020.non convocato per Tottenham-Manchester UnitedIl trequartista non è stato convocato da Amorim per il match di Premier in casa della sua ex squadra, il Tottenham, nella quale ha militato prima del trasferimento all’Inter nel gennaio 2020 per circa 27 milioni di euro commissioni incluse.Amorim: “Problema nella frequenza cardiaca”Il tecnico portoghese ha motivato così la rinuncia al classe ’92 nella sfida con gli ‘Spurs’, che per la cronaca lo United ha perso 1-0: “Chris ha un problema cardiaco e dobbiamo stare attenti.