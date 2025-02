Juventusnews24.com - Probabili formazioni Psv Juve: le ultime sulle possibili scelte di Thiago Motta per il ritorno del playoff di Champions

Probabili formazioni Psv Juve: le ultime sulle possibili scelte di Thiago Motta per il ritorno del playoff di Champions League. A chi pensa il tecnico? Questa sera la Juve scenderà sul campo del Psv per il match valido per il ritorno del playoff di Champions League. Possibile rientro dal primo minuto di Kelly, mentre in mediana ci saranno Koopmeiners e Locatelli. Yildiz verso l'esclusione, con Conceicao a destra e Nico Gonzalez a sinistra. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.