Primavera Una giornata di completo riposo per i ragazzi guidati da Biavati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un turno diper le formazionidi casa nostra che sabato scorso si sono godute unadi relax. Ma già il Rimini nel campionato3 e la San Marino Academy in quello4 pensano al prossimo appuntamento in campo. I biancorossi di mister, dopo aver lasciato a bocca asciutta la Carrarese, sabato prossimo si metteranno nuovamente in viaggio. Ma sarà un viaggio breve quello che porterà il Rimini a bussare alla porta della Vis Pesaro. Dieci i punti che in classifica dividono le due squadre con i marchigiani a guardare da lontano. Match lontano da casa anche per la San Marino Academy che sabato alla ripresa sarà impegnata sul campo del Caldiero Terme. Con i biancazzurri di mister Cancelli che hanno un unico obiettivo: quello di lasciare in fretta l’ultimo posto della classifica.