"PretenDiamo Legalità": al via gli incontri della Polizia con le scuole

Tempo di lettura: 3 minutiLa Questura di Avellino ha dato ufficialmente il via all‘8^ edizione del Concorso-Progetto “”. Questo importante progetto realizzato dalladi Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si conferma un valido supporto alla didattica integrata, ha registrato un notevole successo di adesioni da parte delleprovincia, con la partecipazione di ben 21 Istituti Scolastici.In questi giorni sono stati avviati i primiformativi, destinati alla fase progettuale iniziale, con il personale specializzatoQuestura di Avellino. Gli studenti coinvolti, dopo aver approfondito e interiorizzato i temi trattati durante le attività formative, saranno chiamati a produrre un elaborato che parteciperà al concorso per determinare i vincitori provinciali di categoria.