Prendono a sassate l’inquilino per sfrattarlo | arrestati due fratelli

Reggio Emilia, 19 febbraio 2025 – Hanno preso ain testa e in faccia un inquilino per ‘’ dall’abitazione di loro proprietà. Duedi 36 e 45 anni, di origine nordafricana, sono statidai carabinieri con l’accusa di lesioni personali e rapina dato che, dopo l’aggressione, gli avrebbero sottratto anche due telefoni cellulari e il passaporto dalla tasca della giacca. L’episodio è avvenuto a Canossa, due giorni fa. I due uomini pretendevano che liberasse immediatamente l’appartamento dove viveva da tempo perché, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero voluto sub affittare l’immobile ad un prezzo più alto ad alcuni extracomunitari che necessitavano di un posto dove stare per ottenere la residenza sul territorio nazionale. Ma al suo diniego è scattata la brutale aggressione.