Prende forma anche l’interno dell’ospedale

Comincia arela parte interna del nuovo ospedale del fermano, quella struttura moderna e piena di luce che si sta completando in zona Campiglione. Ogni area è stata assegnate alle varie unità operativeche dovranno essere pronte al trasloco, presumibilmente a partire dal 2026, dunque la direzione generale dell’Ast ha disposto l’avvio di una serie di incontri, presieduti dal direttore sanitario, Elisa Draghi, insieme al Direttore dell’Area Tecnica Ast, Rocco Tirabasso, con le Unità Operative stesse in vista del trasferimento degli arredi, sanitari e non, e tecnologia al nuovo nosocomio. Negli incontri emergerà quali arredi saranno trasferiti e quali sono da acquistare. Ci sono già stati gli incontri con la Uoc Anestesia -Rianimazione e con la radiologia. Una fitta calendarizzazione di incontri che si concluderanno entro febbraio.