Lanazione.it - Prato, petizione per l'ampliamento del cimitero di Tavola

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 - Laper l'deldiè stata al centro della riunione della Commissione consiliare 3, presieduta da Enrico Romei, e che si è svolta questa mattina. Alla seduta della commissione era presente anche l'assessore ai lavori pubblici Marco Sapia che ha illustrato come nel piano operativo del Comune non siano previsti ampliamenti esterni per quanto riguarda i 24 cimiteri del territorio, mostrando le condizioni di quelli con maggior criticità di sepoltura e illustrando le fasi di studio degli ampliamenti interni. Gli otto cimiteri interessati da questi interventi sono, Sant’Ippolito, Pizzidimonte, Coiano, Mezzana, Filettole, Gonfienti e Chiesanuova. In queste strutture, considerati gli spazi disponibili e le necessità di esumazione/estumulazioni, viene considerata la realizzazione di ossarini in modo da permettere la rotazione di campi e loculi e rispondere alla crescente domanda di cremazioni.