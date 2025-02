Modenatoday.it - Posata la fibra ultraveloce a Fiorano Modenese, aumenta la copertura

Leggi su Modenatoday.it

è in fase di realizzazione laconottica fino a 1.000 Mbits/s in download da parte di operatori di telecomunicazioni. L’Amministrazione comunale fioranese in questi anni si è adoperata per arrivare a questo risultato, reso possibile anche grazie a finanziamenti.