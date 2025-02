Biccy.it - Porta A Porta, si allude a Selvaggia Lucarelli senza citarla: la replica

Ieri sera a, Bruno Vespa ha discusso del Festival di Sanremo con Luca Dondoni in studio e Simone Cristicchi in collegamento.Parlando del brano Quando Sarai Piccola, Dondoni ha accennato alle critiche che ha ricevuto riferendosi ai “polemisti”. Jonathan Kashanian, anche lui ospite, ha invece fatto un riferimento più diretto anominarla, definendola una “giornalista scomoda”. Insomma, se la canzone di Cristicchi non ti è piaciuta sei nella migliore delle ipotesi un polemista o nella peggiore qualcuno di scomodo.ha ovviamente risposto via social.“Dondoni, che non ha neppure più il famoso tesserino da giornalista per fare le televendite di Dyson, chiama polemista chi dice che una canzone non gli è piaciuta, non si capisce bene perché. Dovrebbe essere anche il suo mestiere raccontare cosa gli piace e cosa no.