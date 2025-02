Iodonna.it - Pony tail leggera con frangia grafica e mollettine ton sur ton

Cappotto nero imbottito, scarpe bon ton bianche con tacco medio. Ariana Grande è arrivata in Giappone in outfit elegante, completato da un’acconciatura pratica ma indiscutibilmente chic. Una coda di cavallo bionda e fluttuante, in puro stile Wicked. Il trailer di “Wicked”, con Ariana Grande e Cynthia Erivo aspiranti streghe del Regno di Oz X Leggi anche › Bafta 2025, Demi Moore e Ariana Grande, le più belle del red carpet Il look da aeroporto di Ariana GrandeCome Thimothée Chalamet, anche la cantante di Positions quest’anno è in corsa per gli Oscar.