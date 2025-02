Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Foza Italia: "Falcomatà chiarisca la sua posizione favorevole o contraria"

Leggi su Reggiotoday.it

"Fino a qualche mese fa, il Sindacosi diceva non contrario alla realizzazione del. Poi, improvvisamente, vista ladel Partito democratico, con il No deciso della Schlein, ecco che il sindaco si piega: consiglio comunale aperto sul tema, seguito in religioso silenzio.