Pompei Beats Of Pompeii | Jimmy Sax in concerto all’Anfiteatro degli Scavi

Giovedì 17 luglio 2025Sax sarà indi, accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino. Un evento, prodotto da Wonder Manage, inserito all’interno della rassegna “Ofi”, che presto vedrà annunciati tanti altri concerti con ospiti di fama internazionale.Sax suonerà le sue hit mondiali come “No man no cry” (brano certificato Platino in Italia) e “Time” (certificato Oro in Italia), e tutti i brani del suo ultimo album “Million Miles”, il primo di un tour estivo che lo poterà ad esibirsi in altre località storiche in Italia. Francese di origine,Sax intrattiene folle di tutto il mondo sin da quando era giovanissimo con il suo inseparabile sassofono. Performer carismatico si è esibito dal vivo negli ultimi quattro anni in location iconiche come St.