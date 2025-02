Primacampania.it - Pomigliano, ancora tentativi di truffa telefonica: segnalati due casi del finto Maresciallo

d'Arco tornano idi. Nelle ultime ore, sono statialle forze dell'ordine almeno due episodi in cui un sedicenteha cercato di raggirare le vittime con il solito copione: una chiamata allarmante, la richiesta di denaro o gioielli per aiutare un parente in difficoltà e la promessa di un incaricato che sarebbe passato a ritirare il tutto.Fortunatamente, le persone contattate non sono cadute nella trappola e hanno denunciato l'accaduto. Le autorità ricordano di non fornire mai informazioni personali o soldi a sconosciuti e di contattare immediatamente il 112 in caso di sospetti.