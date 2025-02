Agi.it - Polmonite bilaterale. "Quadro clinico complesso" per il Papa. Il nuovo bollettino: "notte tranquilla"

AGI -Francesco ha trascorso lae ha fatto colazione. Secondo quanto si apprende da fonte vaticane, il Pontefice "si è alzato e messo in poltrona" e aggiunge "il suo cuore regge bene". Francesco, ricoverato da venerdì al PoliGemelli di Roma, è stato sottoposto martedì a una TAC al torace che ha rivelato unae continua a presentare un” che richiede “ulteriori cure mediche”, secondo l'ultimosanitario pubblicato martedì sera. Il gesuita argentino, che soffre di problemi respiratori e ha subito l'asportazione del lobo destro quando era giovane, ha contratto una “infezione polimicrobica, in un contesto di bronchiectasie e bronchiti asmatiche”, e il suo trattamento terapeutico è “”. Queste ultime notizie hanno riacceso le preoccupazioni sulla salute del capo della Chiesa cattolica, la cui salute in declino è messa a dura prova da un'agenda sovraccarica e da un ritmo frenetico dovuto anche alle celebrazioni legate al Giubileo.