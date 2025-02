Dilei.it - Polmonite bilaterale, cos’è e come si affronta

Leggi su Dilei.it

Le ultime indagini parlano per Papa Francesco di. Di cosa si tratta? Sostanzialmente di un’infiammazione, che in questo caso pare riconoscere la compresenza di diversi ceppi batterici e quindi di un’infezione, che interessa tutti e due i polmoni.Il quadro appare particolarmente importante anche per altre condizioni specifiche, prima tra tutte l’età del paziente, che può comportare una condizione di immunosenescenza e quindi una più limitata risposta difensiva, e la compresenza di altre condizioni che possono rendere meno efficiente la risposta dell’organismo, anche per un potenziale ridotto funzionamento di altri organi.Un quadro complessoLain termini generali può far seguito ad un’infezione batterica,appare in questo caso, ma può essere anche collegata a micosi che interessano gli organi interni o a virus, oltre che alla presenza di un corpo estraneo nelle vie respiratorie.