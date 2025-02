Ilfoglio.it - Poesia demenziale da Ferdinando Ingarrica a oggi

Dal comico al cinico, dal ridicolo al satirico: è curioso il destino toccato alla forma letteraria delle ingarricchiane. Nate nella prima metà dell’Ottocento con intenti pedagogici catastroficamente disattesi per manifesta incapacità poetica dell’autore, le strofette di quattro o otto versi sono rinate nei tempi successivi volgendo quella identica ingenua bruttezza alla polemica e alla satira. Nel 1834, il magistratosi incarica di un nobile progetto: istruire i giovani su una quantità enciclopedica di cose, in una forma poetica vagamente ispirata a Lucrezio. Certo, l’intenzione era buona, ma l’esecuzione non altrettanto, se l’opuscolo contenente cento brevi didascalici componimenti ha attirato le risa di Napoli al punto che la famiglia, per salvare la reputazione dell’, si dovette impegnare nell’acquisto di più copie possibili per toglierle dal mercato.