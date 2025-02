Bergamonews.it - Poca fortuna e il rammarico per quel rigore sbagliato: ma oggi la delusione è tanta

Il Brugge si qualifica meritatamente per gli ottavi di Champions vincendo il match del Gewiss.Non è stata la Dea che mi aspettavo. Tutta la settimana si è detto che occorreva la grinta massima sin dall’inizio: e invece prendi gol dopo due minuti.Ma non è stato un fuoco di paglia, i belgi hanno giocato un primo tempo mostruoso, pressando i nostri e segnando altre due meritatissime reti.I nerazzurri sono sembrati spaesati, stanchi, sempre in ritardo sugli avversari. Neppure nel peggiore degli incubi mi sarei immaginato una prima frazione così.I giocatori che fino a qualche settimana fa trainavano la Deasono apparsi spompati: Ederson irriconoscibile, Retegui spuntato, Cdk poco pungente. E quando mancanoli forti, gli altri sono onestamente incapaci di fare la differenza.Il calo attuale dei nostri è evidentissimo.