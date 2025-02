Sport.quotidiano.net - Pobega, l’insostituibile. Con lui è un’altra storia. E Sartori lavora al riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ stato oggetto misterioso e di discussione a inizio stagione: sempre più decisivo cammin facendo, nella rincorsa all’Europa dei rossoblù, consapevole che dal finale di stagione passa il suo destino. Tommasosi è preso il Bologna, nessuno è determinante quanto lui. La squadra di Italiano ha perso tre partite fin qui in campionato: a Napoli rimase in panchina, fresco di arrivo. Con Lazio e Verona, i ko maturarono dopo la sua espulsione. L’ex Milan ha totalizzato 11 presenze in campionato, fin qui, complici un infortunio al ginocchio a inizio stagione, turn over tra serie A, Champions e Coppa Italia ed esclusioni ‘punitive’, a seguito dei rossi. Ma con lui in campo i numeri parlano chiaro: un punto a Como, 3 a Cagliari e a Roma, un punto a Torino contro la Juventus e 3 contro i granata, con due reti.