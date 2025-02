Pm | plusvalenzeprocessare De Laurentiis

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 Falso in bilancio per le annate 2019, 2020 e 2021: con queste accuse la Procura romana ha chiesto il processo per il presidente del Napoli, Aurelio De. Stessa richiesta per il suo braccio destro Andrea Chiavelli e per lo stesso club calcistico azzurro. Al centro dell'inchiesta, presunte plusvalenze legate all'acquisto nel 2019 del difensore greco Kostas Manolas dalla Roma e nel 2020 dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen dal club francese del Lille.